Регулятор ФРГ сообщает, что газохранилища заполнены на 99,54%

В ФРГ заявили о заполненности газохранилищ почти на сто процентов. Фото: REUTERS

Уровень заполненности газовых хранилищ в Германии приближается к ста процентам. Об этом сообщает во вторник 8 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 99,54%», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

В то же время в крупнейшем газохранилище ФРГ в Редене уровень заполнения составляет 93,75 процента, уточнили в Федеральном сетевом агентстве.

Вместе с тем регулятор характеризует обстановку с энергоносителями в ФРГ как напряженную и не исключает дальнейшее ухудшение ситуации. Федеральное сетевое агентство напомнило о важности экономии не менее 20 процентов газа. Таким образом Германия рассчитывает избежать дефицита газа в стране зимой.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в зимний период обойдется без газа из России. Страна предприняла большой пакет мер, добавил он.

Также сообщалось, что власти Германии выделят 91 млрд евро на поддержку потребителей газа.