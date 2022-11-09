Шон Пенн посетил Киев и оставил Зеленскому на время статуэтку «Оскара»

Шон Пенн оставил своего "Оскара" Зеленскому на время. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Голливудский актер Шон Пенн на время оставил статуэтку «Оскара» украинскому президениту Владимиру Зеленскому во время своего недавнего визита в Киев. Об этом украинский лидер написал в социальных сетях во вторник 8 ноября.

По словам Зеленского, принадлежащая Шону Пенну статуэтка «Оскара» будет находиться у него до тех пор, пока украинский конфликт не будет разрешен.

В то же время президент Украины вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени. В Киеве имя Шона Пенна увековечено на «Аллее смелости».

Напомним, ранее Шон Пенн приезжал на Украину для съемок фильма о происходящих там событиях. Почему после съемок на Украине Шон Пенн вернулся в США с коронавирусом и промытыми мозгами, читайте здесь на KP.RU.

Позже голливудские звезды Бен Стиллер и Шон Пенн получили «бан» на въезд в Россию. Один отправлял деньги ВСУ, второй ручкался с Зеленским. Теперь актерам заказан путь в Москву.