Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Тегеран

Николай Патрушев прибыл в Иран для переговоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прибыл в столицу Ирана вечером во вторник 8 ноября. ОБ этом сообщает агентство IRNA.

Сообщается, что Патрушев прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности этой страны Али Шамхани. В программе визита – переговоры с иранскими официальными лицами, политическими и экономическими деятелями Республики Иран. Будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений и сотрудничества между Москвой и Тегераном на международной арене.

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