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НовостиПолитика8 ноября 2022 23:55

Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Тегеран

Он проведет переговоры с иранскими официальными лицами
Мария ПАВЛОВА
Николай Патрушев прибыл в Иран для переговоров.

Николай Патрушев прибыл в Иран для переговоров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прибыл в столицу Ирана вечером во вторник 8 ноября. ОБ этом сообщает агентство IRNA.

Сообщается, что Патрушев прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности этой страны Али Шамхани. В программе визита – переговоры с иранскими официальными лицами, политическими и экономическими деятелями Республики Иран. Будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений и сотрудничества между Москвой и Тегераном на международной арене.

Почему Украина науськивает США на Иран из-за России, рассказала KP.RU политолог Каринэ Геворгян.

Тем временем президент США Джо Байден огорошил мир, внезапно пообещав «освободить Иран».

Ранее Россия и Иран договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.