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НовостиОбщество9 ноября 2022 0:32

Климатолог Рокстрем предрек массовую миграцию из Индии, Бразилии, Африки и Азии из-за жары и поднятия уровня моря

Непредсказуемые и катастрофические последствия специалист прогнозирует после потепления на 2,4 градуса
Мария ПАВЛОВА
Из-за жары и таяния льдов часть планеты скоро может стать непригодной для жизни людей, допустил климатолог.

Из-за жары и таяния льдов часть планеты скоро может стать непригодной для жизни людей, допустил климатолог.

Фото: REUTERS

Массовая эмиграция из Бразилии, Индии, Африки и Ближнего Востока может начаться менее чем через 50 лет. Это произойдет из-за повышения температуры, допустил климатолог Рокстрем.

Специалист прогнозирует катастрофические и непредсказуемые последствия в результате потепления на 2,4 градуса и допускает, что часть планеты может стать необитаемой.

«Возможно, уже в 2070 году <…> большая часть регионов мира вблизи экватора будет достаточно жаркой, чтобы угрожать жизни людей. Это относится к большей части Бразилии, а также к частям Африки, Ближнего Востока и Индии», - сказал Рокстрем в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, добавив, что уже сейчас средняя температура на Земле находится в наивысшей точке со времен ледникового периода.

Также Рокстрем предрек затопление прибрежных районов по всей планете из-за таяния ледников.

Климатологи Росгидромета обнаружили несколько интересных особенностей глобального потепления на территории РФ. Как меняется климат России, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем ученый рассказал, почему таяние льдов в Арктике не показатель изменения климата и почему вместо глобального потепления Землю может ожидать похолодание.