Россиян, желающих взять сирот под опеку, обяжут проходить психологическую экспертизу

Россияне, желающие взять ребенка под опеку, должны будут пройти психологическую экспертизу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Россияне, желающие взять под опеку детей-сирот, должны будут проходить психологическую экспертизу. Об этом заявил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Важно избежать крайностей, передавая детей куда угодно и кому угодно. К сожалению, известны случаи, когда приемные родители берут в семью детей для решения своих финансовых вопросов и получения льгот, выплачиваемых государством», - сказал Груздев РИА Новости, отметив важность того, чтобы оставшиеся без попечения родителей дети росли в приемных семьях.

По словам Груздева, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующую законодательную инициативу.

Ранее в поселке Белоярском Свердловской области опека забрала двоих детей у приемной матери Виктории Земляной, пока ее муж Андрей был на спецоперации. Все произошло после ссоры с 14-летней дочкой из-за телефона. Девочка сама обратилась в опеку и пожаловалась на жестокое обращение.