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НовостиОбщество9 ноября 2022 0:49

Россиян, желающих взять сирот под опеку, обяжут проходить психологическую экспертизу

Соответствующий законопроект направлен на совершенствование системы семейного воспитания сирот
Мария ПАВЛОВА
Россияне, желающие взять ребенка под опеку, должны будут пройти психологическую экспертизу.

Россияне, желающие взять ребенка под опеку, должны будут пройти психологическую экспертизу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Россияне, желающие взять под опеку детей-сирот, должны будут проходить психологическую экспертизу. Об этом заявил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Важно избежать крайностей, передавая детей куда угодно и кому угодно. К сожалению, известны случаи, когда приемные родители берут в семью детей для решения своих финансовых вопросов и получения льгот, выплачиваемых государством», - сказал Груздев РИА Новости, отметив важность того, чтобы оставшиеся без попечения родителей дети росли в приемных семьях.

По словам Груздева, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующую законодательную инициативу.

Ранее в поселке Белоярском Свердловской области опека забрала двоих детей у приемной матери Виктории Земляной, пока ее муж Андрей был на спецоперации. Все произошло после ссоры с 14-летней дочкой из-за телефона. Девочка сама обратилась в опеку и пожаловалась на жестокое обращение.