Великобритания передаст ВСУ одежду, спальные комплекты и палатки для чрезвычайно холодной погоды

Великобритания передаст Украине теплую одежду и палатки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания передаст украинской армии теплую одежду и другие средства обогрева для чрезвычайно холодной погоды. Об этом сказано в заявлении британского премьер-министра Риши Сунака. Документ канцелярия главы британского правительства распространила накануне встречи Сунака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сообщается, что ВСУ получат от Великобритании 12 тыс. спальных комплектов для чрезвычайно холодной погоды, 150 палаток с обогревом и 25 тыс. наборов одежды для крайне низких температур.

«Мы должны продолжать поддерживать украинский народ», - цитирует Сунака ТАСС.

Тем временем украинские войска начали атаку около Снигиревки Херсонской области. Российские войска удерживают линию фронта, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по команде из Вашингтона изобразил готовность к переговорам с Россией. Подробности здесь на KP.RU.