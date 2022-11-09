ООН намерена предложить создание международного механизма по восстановлению «нанесенного Украине ущерба». Фото: REUTERS

Создание международного механизма по восстановлению «ущерба, нанесенного Украине», предусматривает проект резолюции специальной сессии Генассамблеи ООН по Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении агентства копию проекта резолюции.

Сообщается также, что в проекте резолюции говорится о призыве к России прекратить боевые действия на Украине и вывести войска с территории этой страны. К моменту голосования по резолюции, которое пройдет на следующей неделе, в него могут быть внесены изменения, отмечает агентство.

Напомним, ранее Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности США на Украине.

После этого китайский дипломат заявил, что резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о секретных переговорах с Москвой словами «Люди много чего утверждают». Она уточнила, что США обсуждают вопросы, не затрагивающие Украину.