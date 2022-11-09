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НовостиПолитика9 ноября 2022 1:30

ООН намерена предложить создание международного механизма по восстановлению «нанесенного Украине ущерба»

В проекте резолюции Россию призывают вывести войска из Украины
Мария ПАВЛОВА
ООН намерена предложить создание международного механизма по восстановлению «нанесенного Украине ущерба».

ООН намерена предложить создание международного механизма по восстановлению «нанесенного Украине ущерба».

Фото: REUTERS

Создание международного механизма по восстановлению «ущерба, нанесенного Украине», предусматривает проект резолюции специальной сессии Генассамблеи ООН по Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении агентства копию проекта резолюции.

Сообщается также, что в проекте резолюции говорится о призыве к России прекратить боевые действия на Украине и вывести войска с территории этой страны. К моменту голосования по резолюции, которое пройдет на следующей неделе, в него могут быть внесены изменения, отмечает агентство.

Напомним, ранее Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности США на Украине.

После этого китайский дипломат заявил, что резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о секретных переговорах с Москвой словами «Люди много чего утверждают». Она уточнила, что США обсуждают вопросы, не затрагивающие Украину.