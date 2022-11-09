Politico: Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией под влиянием США

Зеленский изменил свою позицию относительно переговоров с Россией после "мягкого подталкивания" со стороны Вашингтона. Фото: REUTERS

Вашингтон использовал технику «мягкого подталкивания», чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского сделать заявление о готовности идти на переговоры с Россией. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Так, один из источников указал на то, что Зеленский изменил свою позицию относительно возможности переговоров с Россией после визита в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Второй источник подчеркнул, что прямо о необходимости изменить позицию Зеленскому американские официальные лица не заявляли, но довели до его сведения, что Киев должен показать «готовность закончить боевые действия разумно и мирно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией.

Тем временем в Херсонской области украинский диверсант подорвал себя при попытке задержания. Злоумышленник был членом террористической ячейки СБУ.

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