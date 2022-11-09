США оставили за Украиной право решать, будет ли она пытаться захватить Крым

Заместитель главы Пентагона заявил, что Украина должна сама решить, будет ли она предпринимать попытку захватить Крым. Фото: REUTERS

Украина должна сама решить, будет ли она пытаться захватить Крым, заявил во вторник 8 ноября заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», - цитирует Колина Кола ТАСС.

Замглавы Пентагона отметил, что окончательный статус Крыма должен решаться между Россией и Украиной. При этом американский военный чиновник подчеркнул, что США продолжат вооружать Украину.

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