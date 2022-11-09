Bloomberg сравнил закупки золота Россией и Китаем с подготовкой к «зомби-апокалипсису»

Колумнист "Блумберга" увидел в увеличении скупки золота странами признаки "подготовки к зомби-апокалипсису". Фото: Мария ЛЕНЦ

Ряд стран, в том числе Россия и Китай, наращивают запасы золота, чтобы противостоять валютному господству США. Такую версию выдвинул колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Колумнист проанализировал закупки золота по всему миру. Статистика Всемирного совета по золоту показывает, что только за сентябрь центробанки стран мира скупили 400 метрических тонн золота. Такое количество обычно закупается в течение целого года.

Фиклинг сравнил ситуацию с подготовкой к «зомби-апокалипсису».

«Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков», - иронизирует над сложившейся ситуацией колумнист, отмечая, что закупки золота наращивают прежде всего те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня. Среди них Фиклинг назвал Китай, Россию и Саудовскую Аравию.

Тем временем глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина предсказала мировой экономике глобальный кризис.

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