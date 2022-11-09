Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2022 3:51

Более половины американских избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США

46 процентов считают, что политика Байдена вредит Америке
Мария ПАВЛОВА
Более половины американских избирателей недовольны деятельностью Байдена на посту президента.

Более половины американских избирателей недовольны деятельностью Байдена на посту президента.

Фото: REUTERS

Более половины американских избирателей заявили, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не вызывает у них одобрения. 46 процентов отметили, что политика действующего президента вредит Америке. Также опрошенные использовали слова «неудовлетворенность» и «злость», описывая, какие эмоции вызывает у них деятельность администрации Байдена.

Статистику по данным экзит-пулов на промежуточных выборах приводит телеканал CNN.

Только 16 процентов опрошенных считают, что политика Байдена не изменила жизнь государства. 20 процентов удовлетворены его деятельностью, а пять процентов воспринимают ее с энтузиазмом.

Что изменится после выборов в США 8 ноября 2022 года, читайте здесь на KP.RU. Политолог Войко рассказала о провалах Байдена, которые помешают демократам на выборах в Конгресс США 8 ноября 2022

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в конгресс США заявила, что в их ход вмешивается бывший президент Трамп, а не Россия.