Более половины американских избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США

Более половины американских избирателей недовольны деятельностью Байдена на посту президента. Фото: REUTERS

Более половины американских избирателей заявили, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не вызывает у них одобрения. 46 процентов отметили, что политика действующего президента вредит Америке. Также опрошенные использовали слова «неудовлетворенность» и «злость», описывая, какие эмоции вызывает у них деятельность администрации Байдена.

Статистику по данным экзит-пулов на промежуточных выборах приводит телеканал CNN.

Только 16 процентов опрошенных считают, что политика Байдена не изменила жизнь государства. 20 процентов удовлетворены его деятельностью, а пять процентов воспринимают ее с энтузиазмом.

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