Что произошло в ночь на 9 ноября

Стремоусов рассказал об атаке украинских войск около Снигиревки. Фото: REUTERS

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США оставили за Украиной право решать, будет ли она пытаться захватить Крым. При этом американские власти будут продолжать вооружать Украину.

Кадыров считает, что ВСУ окончательно исчерпали себя.

Украинские войска начали атаку около Снигиревки Херсонской области, рассказал замглавы администрации региона Стремоусов. Российские войска удерживают линию фронта.

Россиян, желающих взять сирот под опеку, обяжут проходить психологическую экспертизу.

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Шон Пенн посетил Киев и оставил Зеленскому на время статуэтку «Оскара».

Украинские националисты публично казнили парализованного пенсионера, чьи дети ушли в ополчение ЛНР. Боевики избили и расстреляли мужчину, заставив соседей смотреть на происходящее.