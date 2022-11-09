CNN: республиканская партия занимает уже свыше 150 мест в палате представителей США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республиканская партия уверенно опережает демократов на выборах в палату представителей конгресса США, занимая уже свыше 150 мест, следует из прогнозов телеканала CNN.

По информации издания, по данным на 05:30 по московскому времени, у республиканцев получилось занять 153 кресла в то время, как демократы набирают 88 мест.

Для контроля над палатой одной из партий потребуется получить 218 мест из 435.

Ранее The Washington Times отмечало, что на выборах в американский конгресс столкнутся две "разные Америки". Выборы покажут, куда движется страна – к выздоровлению или к погибели, подчеркивало издание.

Напомним в США накануне - 8 ноября 2022 года - стартовали промежуточные выборы в конгресс. Они определят не только политическую повестку развития государства на ближайшие два года, но и ответят на вопрос, получится ли у Джо Байдена избежать импичмента и снова побороться за президентское кресло в 2024-м году.