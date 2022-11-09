САНА: на блокпосту в Эль-Хасеке сирийские военные не пропустили колонну США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирийские военные на блокпосту в провинции Эль-Хасеке не пропустили военную колонну США, сообщает агентство САНА со ссылкой на местные источники.

Инцидент произошел на блокпосту в селе Кубур аль-Гараджна в подокруге Телль-Тамр. Сирийские военные вынудили американскую колонну из восьми машин покинуть эту территорию.

Напомним, сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством в целях неприкрытой кражи нефтяных ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал деструктивной линию США по отношению к Сирии. Из-за политики Вашингтона в Сирии остаются реальные угрозы преступности и экстремизма, заявил российский лидер. По мнению Путина, наибольшую обеспокоенность вызывает положение не неподконтрольных Дамаску территориях.