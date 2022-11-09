Российский спецназ применил на Украине новый броневик "ВПК-Урал" с повышенной защитой Фото: Александр КОЦ

Спецподразделения российских войск в ходе военной спецоперации на Украине успешно задействуют обновленный бронеавтомобиль "ВПК-Урал" с дополнительной защитой, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

"Российские спецподразделения начали с успехом применять в зоне спецоперации на Украине новейшую многоцелевую бронемашину АМН-590951 "ВПК-Урал", оснащенную дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше", - сообщил собеседник агентства,. При этом он не уточнил, в каких именно районах ведения боевых действий применяется эта машина.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.