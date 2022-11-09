Путин посетит федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 ноября 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 9 ноября 2022 года примет участие в мероприятиях в честь 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщила накануне пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин посетит Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства. Президент ознакомится с клинической и научной деятельностью подразделений центра", - уточняется в сообщении.

Затем в Кремле глава государства примет участие в торжественной церемонии в честь юбилея ФМБА, где "вручит госнаграды сотрудникам". Также в этот день пройдет его встреча с главой агентства Вероникой Скворцовой.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил раненных во время спецоперации на Украине. Президент приехал в военный госпиталь в Москве.

Также ранее глава государства посетил выставку об истории обороны Москвы, развернутую на Красной площади. Выставка посвящена параду 7 ноября 1941 года.