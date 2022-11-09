Посол Антонов заявил, что российским дипломатам могут без объяснения запрещать выезд из Вашингтона

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдепартамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

"Для выезда за город всем дипломатам теперь следует за неделю-две предупреждать госдепартамент о точном маршруте. Причем американская сторона может отказать без объяснения причин",- уточнил посол, подчеркнув, что не понимает, какой в этом смысл.

Также он добавил, что россиянам приходится работать в условиях большого числа ограничений, которые "постоянно выдумывает принимающая сторона".

Ранее посол Антонов сообщил, что Вашингтон заблокировал работу посольства России в США. Российское посольство находится в блокаде со стороны госструктур США, отметил дипломат.

Также ранее Анатолий Антонов призвал США не размахивать “ядерной дубинкой”. Победы в ядерном конфликте не будет, подчеркнул посол.