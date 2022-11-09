Врач-терапевт объяснила пользу долгих новогодних каникул

Врач-терапевт Филимонова назвала новогодние каникулы временем для перезагрузки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новогодние каникулы россияне будут отдыхать целых девять дней. Врач-терапевт Екатерина Филимонова объяснила, полезен ли такой длительный отдых для здоровья или нет.

Часто звучит мнение, что лучше сократить каникулы: мол, люди устают отдыхать и потом сложно возвращаются к работе. Но по мнению медика, ситуация несколько иная. Многое зависит от того, как человек проводит каникулы.

- Если никуда особенно не выходить, злоупотреблять угощениями и алкоголем, то вам действительно будет тяжело «вкатиться» в работу, - рассказывает интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач.

Но при таком отдыхе вернуться в работу тяжело и после трех дней перерыва. Но если использовать это время с пользой, то отдых позволит отдохнуть и расслабиться.

- Длительные каникулы – это идеальное время для моральной и физической перезагрузки. Даже мысленно все как бы начинается с нуля, — говорит доктор.

Суммарно россияне работают в год больше, чем в других странах. Поэтому длительный отдых нам необходим.

Между чем, многие москвичи уже планируют новогодние каникулы. Спрос вырос на туры в Таиланд, Гоа, а также на Шри-Ланку, передает "Москва 24".

Динамика продаж на таиландском направлении показывает, что королевство старается ворваться в пятерку лидирующих направлений, сообщает телеканал "360".