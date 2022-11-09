HR-менеджер объяснила, почему женщины получают меньше мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

HR-менеджер объяснила, почему обычно у женщин зарплаты меньше, чем у мужчин. Раньше дискриминация по половому признаку встречалась чаще, чем сейчас.

Теперь мужчина может претендовать на работу воспитателя в детском саду, а женщина может занимать вакансии, которые ранее считались чисто мужскими.

HR-менеджер Дарья Титова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему до сих пор имеется разница в зарплатах.

Причинами такого разрыва являются несколько факторов. Обычно устраиваясь на работу, девушки часто выбирают бюджетные организации.

- Часто женщины соглашаются на низкие зарплаты, но при условии социальных гарантий. Им важен декретный отпуск, возможность уйди на больничный, в случае если заболел ребенок, - заключила эксперт.

Тем временем, 43% работающих россиян заявили, что справляются с рабочими задачами, но мало времени уделяют саморазвитию и обучению. 38% респондентов отметили, что ничего не успевают во всех сферах своей жизни, и только 19% успевают справляться со всеми задачами и не уставать, пишет "Газета.ru".

В 2023 году ситуация на рынке труда продолжит меняться. Основными тенденциями станут нехватка рабочих рук и сокращение фонда оплаты труда, сообщает телеканал "360".