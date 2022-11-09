Трамп подготовил вечеринку в своем поместье во Флориде к возможной победе республиканцев на выборах в конгресс

Дональд Трамп Фото: REUTERS

В поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде к настоящему времени все готово к празднику на случай возможной победы республиканцев на выборах в конгресс США, соответствующее видео появилось в интернете.

Напомним в США накануне - 8 ноября 2022 года - стартовали промежуточные выборы в конгресс. Они определят не только политическую повестку развития государства на ближайшие два года, но и ответят на вопрос, получится ли у Джо Байдена избежать импичмента и снова побороться за президентское кресло в 2024-м году.

Республиканцы берут верх над палатой представителей по итогам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC. По опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест, у демократов - 216. Для контроля над нижней палатой конгресса требуется набрать 218 мест из 435.

Отмечается, что кому удалось переизбраться в палату представителей, в соответствии с прогнозом New York Times, - республиканка Марджори Тейлор Грин. Она является автором резолюций по вынесению импичмента действующему американскому лидеру Джо Байден и близка к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее The Washington Times отмечало, что на выборах в американский конгресс столкнутся две "разные Америки". Выборы покажут, куда движется страна – к выздоровлению или к погибели, подчеркивало издание.