Аналитик назвал сроки резкого роста цен на газ в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газ в Европе начнет дорожать, как только испортится погода, а самыми тяжелым, скорее всего, станет период с середины января до марта 2022 года, когда уже будет отобрано достаточное количество газа из подземных хранилищ (ПХГ). Такое заявление сделал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Эксперт отметил, что страны Европейского союза начнут отбор закаченных энергоресурсов из подземных хранилищ с середины января до марта следующего года. Тогда Евросоюз потратит достаточное количество голубого топлива.

По словам Юшкова, на сегодняшний день в Европе «температуры достаточно теплые», поэтому отбор газа небольшой, что и «формирует цены», а дорожать голубое топливо начнет, «как только в Европе похолодает».

«Думаю, пик придется на середину января, февраль, март: тогда газ будут активно выкачивать из ПХГ, а проблема в том, что, чем меньше заполненность хранилищ, тем меньше газа можно извлечь из-за падения давления», - заявил специалист в беседе с «Лента.ру».

Ранее Юшков в беседе с RT также назвал снижение цен на газ в Европе «затишьем перед бурей», отметив, что цены пойдут вверх, когда увеличится потребление газа.

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в интервью «360» прокомментировал решение Венгрии выйти из списка стран, которые введут потолок цен на газ в случае принятия этой меры, указав на то, что республика зависит от голубого топлива и изменения стоимости повлияют на экономику страны