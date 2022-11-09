МВД России объявило в розыск главреда Republic* Дмитрия Колезева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главного редактора издания Republic*, которого Минюстом признал и внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Дмитрия Колезева МВД России объявило в розыск. Информация об этом размещена в базе данных ведомства на сайте.

Согласно информации МВД РФ, Дмитрий Колезев разыскивается по уголовной статье. Подробности дела, возбужденного в отношении главного редактора, не уточняются.

"Колезев Дмитрий Евгеньевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе.

По информации из открытых источников, Колезев находится на данный момент за пределами России.

Напомним, политик Леонид Гозман**, внесенный в реестр СМИ-иноагентов, объявлен в розыск, следует в понедельник, 25 июля 2022 года. Его подозревают в нарушении одной из статей Уголовного Кодекса РФ

* - признано Минюстом в качестве СМИ, выполняющего функцию иноагента.

** - физлицо, выполняющее функцию иноагента.