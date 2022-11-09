Посол Антонов считает, что США хотят нажиться на украинском конфликте за счет продажи оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США экономически заинтересованы в том, чтобы вести конфликт на истощение с Россией руками украинцев, желая "снять сливки" с зарубежных поставок оружия, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных граждан. Но США продолжают с маниакальным упорством придерживаться цели истощить Россию. Их тактика - изматывание всех, украинцев, россиян, европейцев. А также простых американцев. Как говорится, конфликт с Россией "до последнего украинца", - подчеркнул дипломат.

Посол также озвучил причины такого поведения США, среди которых - экономические интересы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.