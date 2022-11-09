Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2022 7:28

Посол Антонов считает, что США хотят нажиться на украинском конфликте за счет продажи оружия

Штаты продолжают попытки истощить Россию, подчеркнул он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Посол Антонов считает, что США хотят нажиться на украинском конфликте за счет продажи оружия

Посол Антонов считает, что США хотят нажиться на украинском конфликте за счет продажи оружия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США экономически заинтересованы в том, чтобы вести конфликт на истощение с Россией руками украинцев, желая "снять сливки" с зарубежных поставок оружия, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных граждан. Но США продолжают с маниакальным упорством придерживаться цели истощить Россию. Их тактика - изматывание всех, украинцев, россиян, европейцев. А также простых американцев. Как говорится, конфликт с Россией "до последнего украинца", - подчеркнул дипломат.

Посол также озвучил причины такого поведения США, среди которых - экономические интересы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.