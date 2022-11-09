В Госдуме предложили признать Greenpeace нежелательной организацией

В Госдуме предложили признать Greenpeace признать нежелательной организацией Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Госдумы, член группы «Байкал» Александр Якубовский прокомментировал инициативу группы парламентариев обратиться в Генпрокуратуру с просьбой признать Greenpeace нежелательной организацией.

Как заявил Якубовский, Greenpeace на 70% финансируется из фондов недружественных для России государства, а активисты организации занимаются пикетирование предприятий-экспортеров, устраивая также акции протеста. «Существует большой перечень важных для нашей страны инфраструктурных проектов, которые Greenpeace путем планомерного создания негативного фона пытается затормозить», - отметил он в беседе с «Газета.Ru».

Ранее «Известия» писал о том, что член «Единой России» Александр Якубовский подал запрос в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой признать организацию Greenpeace иноагентом в России, указав на то, что организация действует против нашей страны. В пример он привел то, что активисты подразделения Greenpeace Nordic блокировали разгрузку российского сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии.