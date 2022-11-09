В Казани начался суд над Галявиевым, устроившем стрельбу в школе Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана начались судебные слушания по делу Ильназа Галявиева, ранее устроившего стрельбу в гимназии №175, об этом сообщает сайт KAZAN.KP.RU.

Организатор стрельбы - Ильназ Галявиев - предстал перед Верховным судом Татарстана только через 1,5 года после своего ареста. Все это время по делу о стрельбе в гимназии №175 в Казани проводилось следствие.

Напомним, стрельба и взрыв в казанской гимназии №175 произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил 19-летний бывший ученик этого образовательного учреждения Ильназ Галявиев.

Как выяснилось впоследствии, без проблем войти в школу с ружьем парню не дал работник гимназии Мулланур Мустафин. Он первым увидел злоумышленника и попытался закрыть перед ним стеклянную дверь, за что получил заряд картечи и раненый упал на пол. Он был еще в сознании, когда Галявиев зашел внутрь и навел дробовик на его голову.