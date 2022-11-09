Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову

Александра Пахмутова Фото: Андрей МИРЕЙКО

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову, подчеркнув, что ее музыка всегда будет созвучна времени, пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемая Александра Николаевна! От души поздравляю Вас с Днем рождения. Безгранично талантливый, обаятельный, открытый к общению человек, Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и признанием…", - говорится в сообщении.

Также российский лидер пожелал Пахмутовой и ее супругу - поэту Николаю Добронравову здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Ранее Владимир Путин поздравил спортсменку Камилу Валиеву с днем рождения.

Также ранее глава государства поздравил Андрея Кончаловского с 85-летним юбилеем. Президент РФ заявил о неординарности творческих работ кинорежиссера.