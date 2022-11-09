Косачев заявил, что не видит предпосылок к налаживанию диалога России и США после выборов в Конгресс Фото: REUTERS

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что не видит предпосылок к восстановлению диалога между парламентариями России и США после американских выборов в Конгресс. Он подчеркивает, что Россия не будет проявлять инициативу, но открыта к запросу со стороны США, так как антироссийский настрой имеет там "консенсусный характер". Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Был бы рад ошибиться, но не вижу никаких предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов, поскольку антироссийский настрой имеет консенсусный характер", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Косачев отметил, что Москва не намерена проявлять инициативу в начале диалога, но открыта к запросам со стороны Вашингтона.

"Диалог был прерван не по нашей инициативе. Не нам ее сейчас и проявлять. Но если появится желание восстановить диалог у наших американских коллег - уверен, будем готовы откликнуться", - подчеркнул он.

По его мнению, у парламентской дипломатии более широкий круг коммуникационных возможностей. Политик уверен, что "он должен быть задействован, даже когда не работают другие каналы связи".

Напомним, вчера официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия и США поддерживают точечные контакты в наиболее актуальных и важных сферах на взаимовыгодных условиях.