Политолог Охошин заявил, что попытка Британии выбраться из финансового кризиса скажется на поддержке Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин заявил, что попытки Великобритании выбраться из финансового кризиса скажутся на поддержке Украины, отметив, что Лондон тратит миллиарды фунтов для помощи Киеву.

«Правительство тратит миллиарды фунтов на военную и гуманитарную помощь украинцам, хотя эти деньги можно было бы распределить в рамках социальной помощи и предоставления льгот по оплате счетов ЖКХ в условиях нарастающего энергетического кризиса», - заявил специалист в беседе с «360».

По его словам, бюджетная дыра в 50 млрд фунтов достаточно значительна, поскольку такую сумму можно сравнить с годовым оборонным бюджетом Великобритании, что, по мнению политолога, ударит по репутации нового премьер-министра Риши Сунаку.

«Риши Сунаку в тяжелых условиях системного кризиса британской экономики придется изыскивать дополнительные средства увеличения налогооблагаемой базы за счет повышения косвенных налогов», - отметил специалист.

Специалист также указал на то, что ликвидационные меры по борьбе с инфляцией, которые кажутся эффективными, могут вызвать протесты граждан, а также реальное подорожание жизни.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT заявил, что если бывший премьер Великобритании Борис Джонсон «увлеченно занимался Украиной», то новый глава британского правительства этого делать не будет. По мнению аналитика, Сунак «сосредоточится на финансово-экономических вопросах».

Тем временем политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в беседе с Life.ru заявил, что приход Сунака на должность премьера Великобритании не означает, что позиция Лондона по украинскому кризису каким-то образом изменится, а также начнутся конструктивные отношения с Россией.