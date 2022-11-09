Бирюков: В Москве завершился капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках

Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил о завершении капитального ремонта и реставрации в 12 домах - объектах культурного наследия.
«Для проведения реставрации в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии», - отметил заммэра.
По его словам, восстановление каждого здания проводится индивидуально. При этом специалисты тщательно готовятся к работам, поскольку важно максимально сохранить все особенности исторической постройки.
Напомним, программа софинансирования капремонта в домах-памятниках появилась в городе в связи с тем, что некоторым зданиям со сложным архитектурным декором необходима именно реставрация. Субсидия позволяет восстановить ценные архитектурные элементы. Например, лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.
Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ.
Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы
КОНКРЕТНО
Во время реставрации:
- на улице Арбат исторический архитектурный декор вернули сразу двум строениям - доходному дому с гостиницей Я.М. Толстого (№29) и дому архитектора М.Г. Пиотровича (№31);
- на Большой Грузинской улице (№36 строение 3) обновили дом Наркомата оборонной и авиационной промышленности архитектора Ю.Ф. Дидерихса;
- в Пожарском переулке восстановили исторический портрет дома №9 с изображёнными на фризах грифонами и лепными медальонами с львиными масками;
- на улице Волхонка отремонтировали дом №9 строение 1, построенный в 1879 году.
Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы
НА ЗАМЕТКУ
Старинные здания приводили в порядок не только снаружи, но и внутри. При этом:
- реставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах;
- воссоздали историческую фурнитуру;
- отремонтировали стены и потолки.
«При капремонте и реставрации домов-памятников применяются современные технологии, используются материалы и оборудование исключительно отечественного производства», - подчеркнул Бирюков.
Сюда входит прежде всего создание цифровой модели здания. Далее с помощью метода лазерного сканирования максимально точно определяется масштаб утрат. Для воссоздания утраченных фрагментов лепнины используют 3D-моделирование.