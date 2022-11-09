Бирюков: В Москве завершился капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках

Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил о завершении капитального ремонта и реставрации в 12 домах - объектах культурного наследия.

«Для проведения реставрации в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии», - отметил заммэра.

По его словам, восстановление каждого здания проводится индивидуально. При этом специалисты тщательно готовятся к работам, поскольку важно максимально сохранить все особенности исторической постройки.

Напомним, программа софинансирования капремонта в домах-памятниках появилась в городе в связи с тем, что некоторым зданиям со сложным архитектурным декором необходима именно реставрация. Субсидия позволяет восстановить ценные архитектурные элементы. Например, лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.

Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ.

Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы

КОНКРЕТНО

Во время реставрации:

- на улице Арбат исторический архитектурный декор вернули сразу двум строениям - доходному дому с гостиницей Я.М. Толстого (№29) и дому архитектора М.Г. Пиотровича (№31);

- на Большой Грузинской улице (№36 строение 3) обновили дом Наркомата оборонной и авиационной промышленности архитектора Ю.Ф. Дидерихса;

- в Пожарском переулке восстановили исторический портрет дома №9 с изображёнными на фризах грифонами и лепными медальонами с львиными масками;

- на улице Волхонка отремонтировали дом №9 строение 1, построенный в 1879 году.

Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы

НА ЗАМЕТКУ

Старинные здания приводили в порядок не только снаружи, но и внутри. При этом:

- реставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах;

- воссоздали историческую фурнитуру;

- отремонтировали стены и потолки.

«При капремонте и реставрации домов-памятников применяются современные технологии, используются материалы и оборудование исключительно отечественного производства», - подчеркнул Бирюков.

Сюда входит прежде всего создание цифровой модели здания. Далее с помощью метода лазерного сканирования максимально точно определяется масштаб утрат. Для воссоздания утраченных фрагментов лепнины используют 3D-моделирование.