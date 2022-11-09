Стремоусов: ВСУ делают селфи в селах Херсонской области, которые Россия не заняла Фото: Александр КОЦ

Продвижение украинских военных в Херсонской области - исключительно в "серой" зоне, а селфи из якобы взятых ими под контроль территорий сделаны в селах, где российской армии и не было, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы обороняемся. То, что к настоящему времени выстроена линия бороны, и она работает очень классно, это свидетельствует о том, что продвижение у нацистов нулевое. Они двигались по Херсонской области только по "серой" зоне, поэтому у них и были ранее селфи "освобожденных" сел, в которых, собственно, наши не стояли", - уточнил он.

Во вторник - 8 ноября 2022 года - украинские военные предпринимали попытки атаковать позиции российских войск в Херсонской области с нескольких направлений, в частности, возле Снигиревки, но были отброшены.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.