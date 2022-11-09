Аналитики заявили, что экономическая активность в странах Запада продолжит утихать Фото: REUTERS

Деловая активность в промышленности и секторе услуг развитых стран со второго квартала текущего года начала постепенно затухать. Об этом рассказали аналитики Промсвязьбанка, указав среди причин таких изменений растущую инфляцию в сочетании с жесткой политикой мировых Центробанков, особенно в еврозоне.

Исключением в промышленности является Китай, где антиковидные ограничения, которые были заметно смягчены в больших городах только в сентябре 2022 года.

При этом в развивающихся странах ситуации заметно лучше. В особенности аналитики отмечают промышленность в Индии, а также Россию, которая держится выше нейтрального уровня несмотря на вводимые санкционные ограничения.

Аналитики ПСБ полагают, что в четвертом квартале 2022 года деловая активность в развитых странах продолжит затухать из-за приверженности ведущих Центробанков продвигать рост ставок для сдерживания растущих цен.

«Опасаемся, что экономики развитых стран уже к концу этого года войдут в фазу спада, которая, по нашим оценкам, продлится два-три квартала. При этом развивающиеся страны могут чувствовать себя более устойчиво», - приводит РИАМО заявление, сделанное в ПСБ.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН напомнил, что с начала 2022 года евро подешевел к доллару на 13,59%, до 0,9838, к рублю - на 20%. По его словам, В паре евро/рубль ожидается движение в диапазоне 59,00-62,00 рублей.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, комментируя в беседе с RT планы Еврокомиссии до конца 2022 года перечислить Украине еще 3 млрд евро «исключительной макрофинансовой помощи», заявил, что ЕС не является с самостоятельной организацией. По его словам, США стремятся обанкротить Европу.