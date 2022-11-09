В Ростове-на-Дону в розыске находятся 425 преступников

Полиция задержала 62 преступников за месяц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростове-на-Дону на сегодняшний день в розыске остаются 425 преступников. Об этом на заседании в администрации города рассказал начальник управления МВД Сергей Шпак. Эту информацию передает RostovGazeta.

- За месяц задержали 62 преступников, находящихся в розыске. Сейчас нужно найти еще 425 человек, - сообщил Сергей Шпак.

При этом, по словам главы управления полиции, общее количество преступлений в донской столице по итогам октября 2022 года уменьшилось более чем на 16%. За этот период краж, мошенничеств и грабежей регистрировали меньше обычного. Однако правоохранители зафиксировали два убийства и пять угонов.

Кроме того, ростовским полицейским удалось поймать членов этнической преступной группировки, которые занимались кражами в магазинах и ресторанах. Бандиты успели совершить два тяжких преступления.