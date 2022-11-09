Песков посетил Луганск, где провел обучение местных журналистов

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в Донбассе поделился азами своей работы с местными журналистами и чиновниками, сообщил первый замруководителя АП Сергей Кириенко в ходе заседания почетного жюри просветительской премии "Знание".

"Спасибо Дмитрию Сергеевичу (Пескову - прим. ред.). Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей СМИ и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик", - рассказал Кириенко.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.