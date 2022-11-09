Депутат Госдумы Олег Морозов призвал к жестким ограничениям на передвижение дипломатов США в России

В Госдуме призвали к жестким ограничениям на передвижение дипломатов США в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для дипломатов из Соединенных Штатов следует установить жесткие ограничения на передвижение в России, считает депутат Государственный думы Олег Морозов.

"В дипломатии действует принцип: удар на удар! Но в отношении США сегодня не нужна симметрия – ограничения на перемещения американских дипломатов должны быть еще жестче", – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол России Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона. Для выезда за город всем дипломатам теперь следует за неделю-две предупреждать ведомство о точном маршруте, отметил он. Также посол добавил, что россиянам приходится работать в условиях большого числа ограничений, которые постоянно выдумывает принимающая сторона.

Напомним, Вашингтон заблокировал работу посольства России в США.