Курс начальной военной подготовки появится в российских школах с 1 сентября 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курс по начальной военной подготовке появится в школах России со следующего учебного года, сообщил журналистам министр просвещения страны Сергей Кравцов.

«Он будет уже со следующего учебного года в школах. Сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», – рассказал глава Минпросвещения.

Напомним, ранее сообщалось, что элементы начальной военной подготовки появятся на уроках ОБЖ в 10-11 классах. Школьники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования.

Специалисты Аналитического центра Университета «Синергия» провели опрос среди пяти тысяч жителей всех регионов страны и выяснили, что 33% опрошенных граждан России высказались за введение в школах начальной военной подготовки (НВП), но только в качестве внеурочной деятельности.