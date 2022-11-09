Читатели Interia высмеяли Зеленского за подаренный ему "Оскар"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели польского издания Interia высмеяли главу Украины Владимира Зеленского после того, как американский актер Шон Пенн в ходе визита в Киев вручил ему свою статуэтку "Оскар".

"Полностью заслуженная награда! Зеленский идеально играет роль, данную ему глобалистами…”, - написал один из пользователей.

"Хороший актер, ничего не скажешь. США знают, каких марионеток лучше использовать в своих "сюжетах", - отметил другой.

"Он играет роль своей жизни. Актер на посту. Есть вообще доказательства, что он находится в Киеве? Или он это все делает из студии в Лос-Анджелесе? Одно можно заявлять точно: за этот "Оскар" украинцы должны его поблагодарить", - резюмировал еще один комментатор.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.