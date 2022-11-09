Путин и Лукашенко обсудили предстоящее заседание ОДКБ Фото: REUTERS

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящее заседание Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, политики также рассмотрели двусторонние отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Кроме того, президенты обсудили график встреч до конца 2022 года.

Как писал сайт, ранее Ереван призвал страны-участницы ОДКБ организовать внеочередное заседание Совета, чтобы обсудить ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Премьер-министр страны Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте заявил, что в ближайшее время встреча состоится и ОДКБ четко сформулирует свою оценку ситуации на границе.

Напомним, в начале октября Путин провел беседу с Лукашенко после завершения неформального саммита глав стран СНГ. Беседа глав государств шла один на один и длилась около часа.