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НовостиПолитика9 ноября 2022 9:33

Песков заявил, что Путин со временем посетит Донбасс

Это российские регионы, поэтому президент обязательно там побывает, отметил пресс-секретарь главы государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков заявил, что Путин со временем посетит Донбасс

Песков заявил, что Путин со временем посетит Донбасс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин когда-нибудь обязательно посетит Донбасс, но пока таких планов у него нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс. Это российские регионы, и он там будет», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября президент России подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.