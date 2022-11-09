Песков заявил, что Путин со временем посетит Донбасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин когда-нибудь обязательно посетит Донбасс, но пока таких планов у него нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс. Это российские регионы, и он там будет», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября президент России подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.