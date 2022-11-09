История катастрофы, которую удалось избежать: Новый проект о Карибском кризисе оживил слова Хрущева, Кеннеди, Кастро Фото: кадр с видео

История катастрофы, которую удалось избежать: Новый проект о Карибском кризисе оживит слова Хрущева, Кеннеди, Кастро. История циклична и в разрезе событий на Украине все чаще звучат отсылки к событиям, которые прошли в 1962 году. Тогда мир был ближе всего к ядерной войне.

Оказавшийся в центре противостояния СССР и США, остров Куба едва не стал для всех точкой невозврата. Холодная война и события осени 1962 года стали основной для нового документального фильма Mash «Карибский кризис».

Проект сделан в новом формате аудиорама, создатели смогли воспроизвести хронологию катастрофы, которую удалось избежать. Формат документального фильма — аудиодрама.

То есть, в основе лежит звуковое сопровождение, архивные выступления ключевых фигур тех лет.

В фильме оживут Джон и Роберт Кеннеди, Никита Хрущев, Фидель Кастро, Родион Малиновский, Роберт Макнамара, Анастас Микоян, Эрнесто Че Гевара и многие другие участники тех событий.

Посмотреть аудиораму "карибский кризис" можно на ютуб-канале Mash.Paradox.