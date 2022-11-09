Стоматолог назвала пять самых вредных для зубов закусок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хирург-имплантолог и главный врач Центра лазерной стоматологии Magic Dental Наталия Королевская назвала закуски, которые чаще всего становятся причиной развития кариеса и сколов зубов.

Прежде всего специалист отметила картофельные чипсы, уточнив, что крахмал под действием слюны распадается, образуя сахар, который прилипает к зубам, способствуя размножению бактерий.

«Когда мы кладем чипсы в рот, они постепенно превращаются в липкую кашу и застревают в межзубных промежутках и других неровностях поверхности зубов, способствуя развитию кариеса и пародонтита», - сказала она в беседе с «Газета.ru».

Вторым в списке стали сухарики, из-за которых, по словам врача, на эмали образуются микротрещины, что не видно невооруженным глазом, однако в перспективе это вызывает разрушение ткани зуба. Также опасны семечки.

«Возможно, этот снек не попал бы в антирейтинг, если бы не привычка большинства людей раскрывать семечки передними зубами. Это очень сильно стирает эмаль и разрушает форму зуба - они приобретают V-образную форму», - пояснила специалист.

Вяленая рыба также вызывает механическое повреждение зуба, а последним в списке стал попкорн, который, как и чипсы, содержит крахмал, образующий сахара.

Кроме того, Королевская заявила, что плохо на состояние зубов влияет употребление сухофруктов, орехов и леденцов, которые способствуют развитию кариеса и пародонтоза.

Ранее стоматолог-ортодонт и кандидат медицинских наук Ирина Рублева в беседе с «Пятым каналом» заявила, что боли в зубах могут указывать на проблемы сразу с несколькими органами и системами. По ее словам, любые кариозные образования, а также смещение прикуса или изменения цвета эмали являются поводом для похода к врачу.

Диетолог Маргарита Королева в разговоре с ФАН рассказала, что употребление зеленого чая с добавлением имбиря или лимона способствует снижению вероятности заражения ОРВИ, а также содержит в себе витамины групп С и В.