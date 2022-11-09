Самодельное взрывное устройство обезврежено на объекте инфраструктуры в Новоайдаре в ЛНР Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Самодельное взрывное устройство с взрывчатым веществом зарубежного производства обезврежено на критически важном объекте инфраструктуры в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД республики.

"В Новоайдаре на одном из критически важных объектов инфраструктуры было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. С места происшествия изъяли взрывчатое вещество зарубежного производства", - уточнили в ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.