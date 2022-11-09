Володин заявил, что кризис власти в США усугубится к президентским выборам 2024 года Фото: REUTERS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что кризис власти в США усугубится к президентским выборам 2024 года, если не произойдет кардинальных изменений во внутренней и внешней политике Америки. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США ещё более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года", - пишет политик.

По его мнению, двухпартийная система штатов лишь усугубила ситуацию на внутренней политической арене. Подорвали доверие к власти, утверждает Володин, досрочные выборы, почтовое голосование и отсутствие прозрачности и контроля на выборах.

"Сторонники Президента Байдена терпят поражение на выборах в США. Поездки Нэнси Пелоси на Тайвань и в Армению закончились потерей кресла спикера. Демократы лишились большинства в Палате представителей", - считает Володин.

Вместе с тем он выделяет отдельными пунктами экономические проблемы США и внутренний раскол в стране.

Сайт KP.RU писал, что в Соединенных Штатах закрылись последние избирательные участки, на которых американские граждане голосовали на т.н. промежуточных выборах. Начался подсчет голосов, который, по оценке пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер займет несколько дней.