Китайский бренд Omoda представит в России электромобиль в 2023 году. Фото: Chery

Китайская марка Omoda, которая входит в концерн Chery, в следующем году представит на российский рынок электромобиль на базе компактного кроссовера Omoda C5. Об этом сообщил официальный представитель Chery в России.

«Мы ожидаем, что электромобиль Omoda появится на российском рынке в конце 2023 года. Какое название будет у этой машины на российском рынке, пока не могу сказать, решение по этому вопросу еще не принято», - сообщил «Газете.Ru» глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена - Кацарская.

Электрокар Omoda основан на бензиновой версии компактного кроссовера Omoda C5. На данный момент автопроизводитель не раскрывает технические характеристики электромобиля.

Продажи кроссовера C5 с мотором 1.5 (147 л.с.) начнутся в середине ноября 2022 года. Сообщалось, что базовая стоимость этого компактного кроссовера будет от 2,35 млн рублей.

Ранее ОТР сообщил, что в конце сентября этого года под Липецком запустили первый в России завод по производству электромобилей, где собираются выпускать около ста тысяч электрокаров в год. Роботу на предприятии получили две тысячи человек.