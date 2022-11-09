Global Times: Власти США на самом деле не заинтересованы в мире на Украине

В Китае заявили, что США на самом деле не заинтересованы в мире на Украине Фото: REUTERS

Нынешнее руководство Соединенных Штатов на самом деле не заинтересовано в мирном урегулировании конфликта на Украине, поскольку он нужен Вашингтону для ослабления России и Европы, считают в Китае.

Как пишет Global Times, публикация о сокращении объемов поддержки Украины в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс была сделана намеренно. В публикации отмечается, что потенциальные переговоры России и Украины могут сорваться из-за вмешательства США, и после этого европейским союзникам придется продолжать наращивать поддержку Киева, несмотря на кризис.

Авторы статьи полагают, что Вашингтон хочет растянуть украинский конфликт и сделать его бесконечным. В конечном счете, американские власти намерены пожертвовать Украиной ради разрушения России и Европы, сказано в публикации.

Ранее газета Politico заявила, что Вашингтон использовал технику «мягкого подталкивания», чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского сделать заявление о готовности идти на переговоры с Россией.