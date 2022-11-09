В шести населенных пунктах Чувашии начала работать сотовая связь и мобильный интернет

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Возможность пользоваться мобильными связью и интернетом по технологии LTE (4G) получили жители деревни Эндимиркасы Чебоксарского района, села Бичурино и деревни Сюндюково Мариинско-Посадского района, деревни Сюмерткасы Моргаушского района, поселка Саланчик Шумерлинского района, деревни Алешево Канашского района.

В ближайшее время ещё одну базовую станцию запустят в деревне Новые Пинеры Канашского района.

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгений Макагонов рассказал, что качественная связь приходит в небольшие населенные пункты республики благодаря федеральной программе устранения цифрового неравенства.

«Базовые станции, которые строятся в малых деревнях и селах, подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что гарантирует высокую скорость передачи данных. «Ростелеком» выполняет взятые обязательства, в этом году мы сдаем объекты раньше намеченных сроков. У сельчан появляется возможность пользоваться устойчивой сотовой связью и быстрым мобильным интернетом», - сообщил Евгений Макагонов.

Для обеспечения высокой скорости мобильной передачи данных базовые станции используют диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц. В качестве центра компетенций по проекту выступает оператор мобильной связи Tele2.

«Реализация этого масштабного проекта позволит сельчанам пользоваться современными цифровыми сервисами. Им будет доступна телемедицина, электронные государственные услуги, онлайн-обучение и много других возможностей. Вместе с ПАО «Ростелеком» мы продолжим строить базовые станции в селах и деревнях Чувашии в рамках проекта УЦН 2.0», - отметила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.

В прошлом году сотовая связь стала доступна в 1 201 населенном пункте. В их числе пять деревень и сел Чувашии. В этом году доступ к услугам современной связи получат 2019 жителей республики.

Чтобы в 2023 году деревня, поселок и другие населенные пункты Чувашии подключились к мобильной связи 4G (LTE), требуется проголосовать за них на портале госуслуг до 12 ноября 2022 года. До 26 ноября включительно с этой целью можно отправить письмо по почте в Минцифры России.

НАША СПРАВКА

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», предусматривает появление в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей) современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.

В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН 2.0.