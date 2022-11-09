Александр Бурков: «Красногорский водонапорный гидроузел гарантирует в дальнейшем водоообеспечение Омска и улучшение судоходности на Иртыше»

Губернатор Александр Бурков (второй слева) во время инспекции строящегося Красногорского водонапорного гидроузла. Фото: omskportal.ru

Строительство гидроузла начиналось 11 лет назад. Однако в 2014 году возведение объекта заморозили. Работы были возобновлены в августе этого года благодаря усилиям губернатора Александра Буркова и финансовой поддержке федерального центра. Гидроузел предполагается достроить на условиях софинансирования и в дальнейшем передать готовый объект в федеральную собственность.

Работы на строительной площадке ведет генеральный подрядчик ООО «МежРегионСтрой». Губернатор Александр Бурков побывал на сооружениях объекта, оценил выполненный за три месяца объём работ и провел на строительной площадке совещание с подрядчиком и специалистами.

- Во-первых, я доволен тем, что здесь появился хозяин. Стройка зажила. С 2014 года здесь не велись строительные работы. Правительством Омской области проведена большая работа по перепроектированию объекта, разделили строительство на два этапа, прошли строительную и экологическую экспертизу и смогли получить деньги из федерального бюджета в размере 4 млрд рублей, - сказал Александр Бурков.

Губернатор отметил, что на объекте проведена, действительно, большая работа. Строительная готовность объекта составляет 53%. Уже частично построена левобережная земляная плотина, подводящие и отводящие каналы левобережной земляной плотины, левобережная водосливная плотина, центральная земляная плотина с площадками, судоходный шлюз, а также инспекционные дороги нижнего и верхнего бьефа.

- Это гидросооружение - гарантированное в дальнейшем водоообеспечение нашего города-миллионника и улучшение судоходности на Иртыше. Возобновление его строительства стало возможным благодаря поддержке проекта вице-премьером Правительства России Викторией Абрамченко, - отметил глава области.

Завершить работы первого этапа инфраструктурного объекта планируется в 2024 году.