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НовостиПолитика9 ноября 2022 11:12

Украинские военные под Харьковом сбрасывают тела сослуживцев в реку для сокрытия реальных потерь

Микрофлора водоема позволяет очень быстро уничтожить улики, отметили в Народной милиции ЛНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские военные под Харьковом сбрасывают тела сослуживцев в реку для сокрытия реальных потерь

Украинские военные под Харьковом сбрасывают тела сослуживцев в реку для сокрытия реальных потерь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины сбрасывают в реку тела сослуживцев для того, чтобы скрыть реальное количество потерь в своих рядах, заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики Андрей Марочко.

«В трех километрах юго-западнее населенного пункта Богуславка в Херсонской области выявлен факт сокрытия реальных потерь в рядах ВСУ. Украинские боевики свозят трупы к водоему и сбрасывают тела своих сослуживцев в реку Оскол. Микрофлора, которая есть в водоеме, позволяет уничтожить улики за короткий промежуток времени», – рассказал он в беседе с ТАСС.

Как отметил Марочко, после извлечения тел из реки идентифицировать человека возможно только при помощи ДНК-экспертизе. По мнению офицера НМ ЛНР, украинские войска сбрасывают тела погибших и в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые затрудняют выкапывание рвов.

Он сообщил, что солдаты ВСУ складывают тела на плот, привязывают к ним в качестве груза шлакоблоки и сбрасывают на разных участках Оскола. Сомневаться в этой информации не приходится, поскольку она получена сразу из нескольких источников, добавил Марочко.