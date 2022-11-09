Пушилин заявил о тяжелых боях у Павловки в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Рядом с Павловкой в ДНР продолжаются тяжелые бои, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара. Это тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника, в частности, от Донецка», – сказал он в эфире «Первого канала».

Напомним, военнослужащие 155-й гвардейской бригады морской пехоты и добровольческого отряда «Тигр» из Приморского края рассказали о наступлении на Павловку на Донецком направлении. По их словам, там идут тяжелые бои, есть потери. Вместе с тем союзные силы продвигаются вперед, отметили они.

Ранее в соцсетях появилось обращение к главе Приморского края Олегу Кожемяко, якобы направленное бойцами 155-й бригады. Авторы письма заявляли, что в боях за село Павловка на Донецком направлении соединение якобы понесло крупные потери.

Сам Кожемяко в беседе с KP.RU опроверг это сообщение, сославшись на информацию от командования. В Минобороны РФ уточнили, что потери морпехов за более чем десять дней наступления под Угледаром не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными.

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