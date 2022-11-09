Кириенко поблагодарил лекторов общества "Знание" за работу с Минобороны по боевому слаживанию в зоне СВО Фото: REUTERS

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил лекторов Российского общества "Знание" за совместную работу с Минобороны РФ в центрах боевого слаживания и установки боеготовности в зоне проведения спецоперации (СВО). По его словам, специалисты центра трудились на присоединенных территориях и, конкретно, на Донбассе с марта 2022 года.

"Я хочу всем этим людям сказать огромное спасибо, потому что эта работа была зачастую связана с требованием не только высочайшего профессионализма, но еще простого мужества. У нас лекторы общества "Знание" работают сегодня совместно с Министерством обороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей родины", - сказал он.

Кириенко подчеркнул значимость работы лекторского состава в этих центрах, где находятся российские военные. Благодаря усилиям преподавателей в военных формированиях поддерживается боеготовность, патриотический настрой и слаженность действий отдельных боевых единиц, в особенности и на территории Донбасса.

"И там работают лекторы общества "Знание", это принципиально важно. Конечно, в этой работе ключевое - люди", - подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин когда-нибудь обязательно посетит Донбасс, но пока таких планов у него нет.