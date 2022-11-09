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НовостиПолитика9 ноября 2022 11:35

Дважды отбросивший летевшие с дрона гранаты оказался пехотинцем из Ленобласти

Он является военнослужащим 138-й отдельной мотострелковой бригады
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Дважды отбросивший летевшие с дрона гранаты оказался пехотинцем из Ленобласти Фото: кадр из видео

Дважды отбросивший летевшие с дрона гранаты оказался пехотинцем из Ленобласти Фото: кадр из видео

Российский военнослужащий, который дважды отбросил летевшие на него с дрона гранаты, является пехотинцем из Ленинградской области. Как рассказали в региональном правительстве, его часть дислоцирована в поселке Каменка.

«Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти», – передает сообщение пресс-службы администрации региона «КП – Санкт-Петербург».

Как писал сайт KP.RU, российский военный дважды отбросил подлетающие к нему гранаты. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как боец успешно отбил гранаты, сброшенные с дрона Вооруженных сил Украины. Видео заканчивается после третьей неудачной попытки украинских военных атаковать российского солдата.

Сослуживцы бойца позже рассказали, что он «вопреки домыслам и обсуждениям жив и уже давно здоров».